Israel verstärkt Angriffe auf Gaza-Streifen

Gaza: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ihre Angriffe auf den Gaza-Streifen verstärkt. Ein Militärsprecher sagte am Abend, man habe das abgeriegelte Gebiet zudem in eine Nord- und in eine Südhälfte geteilt. Gaza-Stadt sei vollständig eingekreist. Zivilisten sollen dem Sprecher zufolge weiterhin in den südlichen Teil des Gazastreifens fliehen können. Jordanien hat in der Nacht nach eigenen Angaben Medikamente und andere medizinische Hilfsgüter über dem Gebiet abgeworfen. Sie sollen für ein Feldlazarett bestimmt sein, das von Jordanien betrieben wird. Unterdessen ist ein Team der ARD von israelischen Soldaten angehalten und bedroht worden. Der Vorfall ereignete sich auf dem Rückweg von Aufnahmen über radikale Siedler im Westjordanland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 08:00 Uhr