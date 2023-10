Israel verschiebt offenbar Bodenoffensive im Gazastreifen

Tel Aviv: Die israelische Armee hat ihre Bodenoffensive gegen die Hamas im Gazastreifen einem Medienbericht zufolge um einige Tage verschoben. Die "New York Times" schreibt unter Berufung auf drei ranghohe israelische Offiziere, der Einsatz hätte eigentlich schon an diesem Wochenende beginnen sollen. Wegen schlechten Wetters warte man aber, bis man wieder bessere Sicht habe. In der Nacht hat Israel seine Luftangriffe auf den Gazastreifen fortgesetzt. Mitarbeiter der ARD in Gaza berichten, dass alle Teile des schmalen Küstenstreifens bombardiert werden. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, keinen Treibstoff, und die Lebensmittel gehen zur Neige. Die Hamas setzt unterdessen ihren Beschuss auf israelische Städte fort. - Der Konflikt droht sich immer mehr auszuweiten. Israelischen Medienberichten zufolge soll der Iran Israel über die Vereinten Nationen eine Warnung vor Konsequenzen geschickt haben für den Fall, dass Israel die Bombardierung Gazas nicht beendet. Der iranische Außenminister sprach wörtlich von einem "gewaltigen Erdbeben", das Israel erwarte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 09:00 Uhr