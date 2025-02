Israel verschiebt Freilassung palästinensischer Häftlinge

Tel Aviv: Nach der Freilassung weiterer israelischer Geiseln durch die Hamas im Gazastreifen verschiebt Israel die Entlassung palästinensischer Häftlinge. Das teilte das Büro von Ministerpräsident Netanjahu in der Nacht mit. In einer Erklärung hieß es, angesichts der wiederholten Verstöße der Hamas, einschließlich der zynischen Ausnutzung unserer Geiseln für Propagandazwecke, wurde beschlossen, die für gestern geplante Freilassung der Terroristen zu verschieben. Dies gelte, bis die Freilassung der nächsten Geiseln sichergestellt sei - ohne demütigende Zeremonien. Die Hamas hatte gestern sechs weitere Geiseln an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben. Die Entführten wurden auf Bühnen vorgeführt. Sie erhielten von ihren bewaffneten Bewachern Anweisungen, zu lächeln und der Menschenmenge zuzuwinken. Im Gegenzug sollte Israel im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung rund 600 inhaftierte Palästinenser freilassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.02.2025 04:00 Uhr