Israel verschärft Attacken auf Ziele der Hamas

Tel Aviv: Israel hat nach den Großangriff der radikalislamischen Hamas die Gegenattacken auf Ziele im Gazastreifen verschärft und weitere Vergeltungsaktionen angekündigt. Ministerpräsident Netanjahu sagte in einer Fernsehansprache, man sei erst am Anfang. Es werde hart und fürchterlich, was die Hamas in den nächsten Tagen erleben werde. Beobachter erwarten eine Bodenoffensive im Gazastreifen. Angesichts der israelischen Vergeltungsangriffe verschärfte die Hamas ihren Ton. Sie drohte damit, für jede unangekündigte Attacke auf Häuser von Zivilisten im Gazastreifen eine israelische Geisel zu töten. Kämpfer der Hamas waren am Samstag an mehreren Punkten gleichzeitig nach Israel eingedrungen. Sie töteten hunderte Menschen, nahmen mehr als 100 Geiseln und verschleppten sie in den Gazastreifen. Das israelische Militär hat den Grenzzaun zu dem Palästinensergebiet nach eigenen Angaben inzwischen wieder unter seine Kontrolle gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 08:00 Uhr