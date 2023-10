Israel verschärft Attacken auf Hamas

Tel Aviv: Israels Armee hat die Grenze zum Gazastreifen nach eigenen Angaben wieder weitestgehend unter Kontrolle gebracht. Laut einem Militärsprecher ist es in Einzelfällen aber noch möglich, dass Terroristen eindringen. In grenznahen Orten habe es noch Schusswechsel gegeben. Die israelische Armee spricht von rund 1.500 getöteten Hamas-Kämpfern auf israelischem Gebiet. In der Nacht hat Israel wieder hunderte Ziele im Gazastreifen angegriffen und bereitet offenbar auch eine Bodenoffensive vor. Auch zivile Einrichtungen der Hamas-Regierung wie das Parlament und Regierungsgebäude gelten nun als legitime Ziele. Seit dem Überfall der Hamas vor drei Tagen wurden nach israelischen Angaben etwa 900 Soldaten und Zivilisten getötet. Durch die Gegenangriffe kamen nach palästinensischen Angaben etwa 700 Menschen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 11:00 Uhr