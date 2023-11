Israel verkündet Teilung des Gazastreifens

Tel Aviv: Die israelische Armee hat den Gazastreifen in einen Nord- und einen Südteil getrennt. Ein Militärsprecher bezeichnete das als eine bedeutende Phase im Krieg gegen die extremistische Hamas. Israelischen Medienberichten zufolge will die Armee innerhalb der nächsten zwei Tage in die bereits umzingelte Stadt Gaza eindringen. Dort werden die wichtigsten Hamas-Stellungen vermutet. Die Internet- und Telefonverbindungen in dem Palästinensergebiet sind seit dem Abend wieder unterbrochen. - US-Außenminister Blinken bemüht sich derweil auf einer Rundreise in der Region um eine Feuerpause. Tagsüber war er beim Chef der Autonomie-Behörde im Westjordanland, am Abend traf er zu einem unangekündigten Besuch im Irak ein. Nächste Station wird die türkische Hauptstadt Ankara.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 22:00 Uhr