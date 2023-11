Israel verkündet nächste Stufe der Offensive gegen die Hamas

Tel Aviv: Israel startet nach eigenen Angaben die nächste Stufe der Offensive gegen die militant-islamistische Hamas. Ein Militärsprecher erklärte, die Streitkräfte würden sich nun den Hamas-Kämpfern in ihren unterirdischen Tunneln und Bunkern im nördlichen Gazastreifen nähern. Die Armee hatte bereits in der Nacht ihre Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt - ungeachtet eines Aufrufs aller großen UN-Organisationen zu einer humanitären Pause. Der EU-Außenbeauftragte Borell schlug vor Diplomaten in Brüssel eine vorübergehende Kampfpause vor, wenn die Hamas im Gegenzug Vertretern des Internationalen Kommitees vom Roten Kreuz Zugang zu den Geiseln gewähre. Das könne ein erster Schritt zur Befreiung der mehr als 240 Menschen sein, so Borell.

