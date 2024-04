Israel verkündet Abzug von Kampftruppen aus südlichem Gazastreifen

Tel Aviv: Israels Militär hat sich aus dem südlichen Gazastreifen zurückgezogen. Wie die Armee mitteilte, haben die Soldatinnen und Soldaten den Bereich um Chan Junis verlassen. Die Folgen des Abzugs sind noch nicht klar. Israelische Medien sprechen allerdings vom Ende der Bodenoffensive. Künftig seien in Chan Junis nur noch punktuelle Einsätze geplant. Den Einwohnern werde erlaubt, in ihre Häuser zurückzukehren. Einige Truppen verbleiben noch im Gazastreifen, wie viele genau und wo sie stationiert sind, ist unklar. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas begann heute vor sechs Monaten mit dem Überfall der Islamisten auf Zivilisten in Israel. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben bisher rund 14.000 Terroristen getötet. Die palästinensische Gesundheitsbehörde spricht von 33.000 Todesopfern, unter ihnen Hamas-Kämpfer und viele Zivilisten. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 14:30 Uhr