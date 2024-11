Israel verhängt nächtliche Bewegungseinschränkungen im Südlibanon

Beirut: Trotz der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon hat es dort Armeeangaben zufolge weiterhin vereinzelt Tote gegeben. Israelische Einsatzkräfte hätten im Süden des Landes Mitglieder der Hisbollah getötet, sagte ein Militärsprecher in einer Ansprache am Abend. Ihre Anwesenheit in der Gegend verstoße gegen das Abkommen. Israelische Soldaten hätten zudem Verdächtige festgenommen, die sich Gebieten im Süden des Libanon genähert hätten. Zehntausende vor den Kämpfen geflohene Menschen machten sich unterdessen auf den Weg zurück in ihre Häuser im Südlibanon. Die israelische Armee verhängte jedoch nächtliche Bewegungseinschränkungen, die noch bis 7.00 Uhr gelten. Die israelischen Truppen sollen dem Abkommen entsprechend den Südlibanon innerhalb von 60 Tagen schrittweise verlassen.

