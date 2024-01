Israel vereinbart mit Hamas Medikamentenlieferung an Geiseln

Jerusalem: Israel hat mit der Hamas vereinbart, die Geiseln im Gazastreifen mit Medikamenten versorgen zu dürfen. Nach Angaben des Büros von Regierungschef Netanjahu sollen die geschätzt mehr als 130 Gefangenen in den kommenden Tagen Arzneimittel erhalten. Die Abmachung ist unter Vermittlung Katars erreicht worden. Kritik übte die israelische Regierung am UN-Hochkommissariat für Menschenrechte. Das hatte gestern eine Erklärung zum Hamas-Großangriff auf Israel veröffentlicht. Darin wurde zwar die Attacke verurteilt. Zugleich wurde aber auch Kritik am israelischen Militäreinsatz gegen die Hamas geäußert. Nach palästinensischen Angaben wurden zuletzt binnen eines Tages durch israelische Angriffe wieder 135 Menschen getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 12:15 Uhr