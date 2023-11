Israel, USA und Katar hoffen auf baldige Freilassung von Hamas-Geiseln

Doha: Die Verhandlungen über die mehr als 200 Hamas-Geiseln machen offenbar Fortschritte. Der israelische Botschafter in den USA, Herzog, sagte im US-Fernsehsender ABC, er hoffe, dass es in den kommenden Tagen eine Einigung geben und eine nennenswerte Zahl an Verschleppten freigelassen werden könne. Auch der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater der USA, Finder, und der Ministerpräsident von Katar, al-Thani, zeigten sich zuversichtlich. In Katar finden die Verhandlungen statt. Als Gegenleistung fordert die Hamas unter anderem fünf Tage Kampfpause. Bisher gehen die Angriffe auf beiden Seiten weiter. UN-Generalsekretär Guterres zeigte sich entsetzt über den Beschuss von Schulen der Vereinten Nationen im Gazastreifen. Die israelische Armee vermutet unter Schulen und anderen zivilen Einrichtungen Einsatzzentralen der Hamas. Am Nachmittag meldete sie den Fund eines 55 Meter langen Tunnels unter dem Al-Schifa-Krankenhaus.

