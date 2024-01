Israel untersucht Angriff auf UN-Einrichtung im Gaza-Streifen

Tel Aviv: Israel hat die Verantwortung für einen Angriff auf ein UN-Lager mit palästinensischen Flüchtlingen im Süden des Gazastreifens zurückgewiesen. Am Abend hieß es vom Militär, durch eine Untersuchung habe man ausschließen können, dass die Armee das Zentrum in Chan Junis getroffen habe. Nun werde geprüft, ob die radikal-islamische Hamas dafür verantwortlich sei. Der Direktor der UN-Hilfsorganisation für die Palästinenser, White, hatte zuvor erklärt, zwei Schüsse aus Panzern hätten Gebäude des Lagers getroffen. Nach seinen Angaben gab es mindestens neun Tote und 75 Verletzte. Auch in der Nacht dauerten die Kämpfe an. Ein Schwerpunkt ist weiter die Stadt Chan Junis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 07:00 Uhr