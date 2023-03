Israel und Palästinenser vereinbaren Verringerung von Gewalt

Meldungsarchiv - 19.03.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Scharm al-Scheich: Vertreter Israels und der Palästinenser haben vereinbart, die Gewaltspirale zu durchbrechen. Wie das israelische Außenministerium am Abend mitteilte, ist dies das Ergebnis von Gesprächen beider Seiten in Ägypten. So verpflichtet sich die israelische Regierung, in den kommenden vier Monaten nicht über den Bau neuer Siedlungen im besetzten Westjordanland zu diskutieren. Außerdem gibt es sechs Monate lang keine Genehmigung für schon bestehende Außenposten jüdischer Siedler. Allerdings hatte Israel erst vor kurzem den Bau Tausender neuer Häuser und Wohnungen genehmigt, sodass es aktuell keine Pläne für weitere Projekte gibt. An den Verhandlungen hatten auch Vertreter der USA, Ägyptens und Jordaniens teilgenommen. Seit Jahresbeginn eskaliert die Gewalt im Nahen Osten wieder. Dabei wurden 86 Palästinenser getötet - auf israelischer Seite 14 Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2023 21:00 Uhr