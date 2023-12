Israel und Katar verhandeln offenbar wieder über Geiseln

Tel Aviv: An der Grenze zwischen dem Libanon und Israel gehen die Gefechte weiter. Nach Militärangaben in Tel Aviv hat Israels Luftabwehr ein feindliches Flugobjekt abgefangen. Ein weiteres Fluggerät sei in Nordisrael niedergegangen. Als Reaktion seien Ziele im Libanon angegriffen worden. Auch im Gazastreifen gehen die Kampfhandlungen weiter. Palästinensische Quellen sprechen von mindestens 14 getöteten Zivilisten in der Hamas-Hochburg Dschabalia. Unterdessen soll es offenbar einen Neustart der Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln geben. Nach Informationen des US-Nachrichtenmagazins "Wall Street Journal" wollen Vertreter Israels und Katars noch heute in Norwegen zusammenkommen. Gestern waren im Gazastreifen versehentlich drei Geiseln von israelischen Soldaten getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2023 14:00 Uhr