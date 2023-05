Israel und Islamischer Dschihad einigen sich auf Waffenruhe

Meldungsarchiv - 13.05.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Gaza: Israel und die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt. Das gab ein Anführer der militanten Gruppe am Abend im ägyptischen Fernsehen bekannt. Die Waffenruhe ist seit 22 Uhr in Kraft. Grundlage für die Feuerpause ist ein ägyptischer Vermittlungsvorschlag. Allerdings heulten kurz nach Bekanntwerden des Abkommens im Grenzgebiet erneut die Warnsirenen. Israels Militär und palästinensische Extremisten feuern den fünften Tag in Folge aufeinander. Die israelische Luftwaffe bombardierte Gebäude im Gazastreifen. Vier Häuser wurden zerstört. Über Opfer ist noch nichts bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2023 23:00 Uhr