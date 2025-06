Israel und Iran setzen gegenseitige Angriffe fort

Tel Aviv: Nach einer neuen Raketenoffensive des Iran auf Israel hat das israelische Militär Entwarnung gegeben. Es sei nun erlaubt, die Schutzräume in allen Gebieten des Landes zu verlassen, hieß es. Zuvor waren im Stadtzentrum von Tel Aviv dumpfe Explosionen zu hören gewesen. Informationen über Einschläge oder Opfer gibt es noch nicht. Zeitgleich werden schwere Angriffe auf Teheran gemeldet. Der staatliche Rundfunk spricht von Explosionen in der Nähe des Flughafens Mehrabad mitten in der Stadt. Auch in Nordteheran ereigneten sich laut Augenzeugen mehrere laute Explosionen. Damit setzen beide Länder den dritten Tag in Folge ihre gegenseitigen Angriffe fort, die am Freitag mit einem Großangriff Israels begonnen hatten. Ziel der Regierung von Ministerpräsident Netanjahu ist vor allem die Zerstörung des iranischen Atomprogramms.

