Israel und Iran greifen sich weiter gegenseitig an

Tel Aviv: Israel und der Iran überziehen sich weiter gegenseitig mit Luftangriffen. Iranische Staatsmedien melden, dass nahe der nordwestlichen Grenze israelische Drohnen abgefangen wurden. Auch in der Nacht hat Israel Angriffe auf den Iran geflogen, dabei wurde offenbar die Hauptstadt Teheran getroffen. Nach Medienberichten hat es unter anderem am Flughafen Mehrabad eine Explosion gegeben. Umgekehrt hat der Iran Israel in der Nacht in mehreren Wellen angegriffen. Die meisten Geschosse wurden dabei von der Luftabwehr abgefangen, unter anderem im Raum Tel Aviv hat es dennoch Einschläge gegeben. Der "Times of Israel" zufolge sind durch die Angriffe drei Menschen getötet und dutzende verletzt worden. Nach Iranischen Angaben hat es bei dem israelischen Großangriff eine Nacht vorher mindestens 78 Tote und mehr als 320 Verletzte gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 09:00 Uhr