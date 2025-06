Israel und Iran greifen sich gegenseitig an

Tel Aviv: Israel und der Iran haben sich in der Nacht und am Morgen gegenseitig angegriffen. Der Iran startete mehrere Angriffswellen, die meisten Geschosse wurden jedoch durch die Luftabwehr abgefangen. Einige Einschläge gab es dennoch, unter anderem im Großraum Tel Aviv. Dabei sind nach israelischen Medienberichten mindestens drei Menschen getötet worden, der Rettungsdienst spricht von zwei Toten und mehreren Verletzten. Umgekehrt hat auch Israel den Iran wieder angegriffen, Explosionen gab es Medienberichten zufolge unter anderem in der Hauptstadt Teheran. Beide Seiten machten sich vor dem UN-Sicherheitsrat schwere Vorwürfe. Der Iran beschuldigte Israel, bei den Angriffen eine Nacht vorher mindestens 78 Menschen getötet und mehr als 320 verletzt zu haben. Von Israel dagegen hieß es, der Iran habe Kriegsvorbereitungen getroffen, deswegen habe man sich nur selbst verteidigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 10:00 Uhr