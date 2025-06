Israel und Iran fliegen neue Angriffe

Jerusalem: Auch in dieser Nacht haben sich Israel und der Iran gegenseitig beschossen. Die israelische Armee startete nach eigenen Angaben innerhalb weniger Stunden zwei größere Angriffswellen. Die erste Serie von Attacken auf Ziele im Iran wurde am späten Abend gemeldet - die israelische Armee sprach von etwa 15 Kampfflugzeugen. Im Visier seien Raketenabschussrampen im Westen des Landes gewesen. In den frühen Morgenstunden hat dann offenbar eine zweite Angriffswelle begonnen: Ziel sind nach Angaben von Israels Militär Raketenlager und die Infrastruktur für Raketenstarts. Währenddessen konnte die israelische Luftabwehr in der Nacht einen iranischen Raketenangriff abwehren: Über Tel Aviv und Jerusalem waren Explosionen zu hören, Berichte über Einschläge gibt es nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 04:00 Uhr