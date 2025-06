Israel und Iran beschießen sich gegenseitig

Teheran: Israel und Iran melden heute Nacht gegenseitige Raketenangriffe. Aus der iranischen Hauptstadt werden Explosionen gemeldet. Auch in Tel Aviv und Jerusalem gab es Luftalarm. Medienberichten zufolge wurden neun Häuser in Ramat Gan, einem Vorort von Tel Aviv zerstört. Hunderte Wohnungen seien dort evakuiert worden, als eine iranische Rakete in einem Gebäude einschlug, schreibt die Zeitung "Ha'aretz". Nach jüngsten Angaben des israelischen Rettungsdienstes mussten im Raum Tel Aviv 34 Menschen mit Verletzungen in Kliniken gebracht werden. Auf iranischer Seite sind die Verluste aber deutlich größer. Bei den massiven israelischen Attacken auf Ziele in der Islamischen Republik wurden laut dem iranischen UN-Botschafter mindestens 78 Menschen getötet - darunter auch ranghohe Militärs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 02:00 Uhr