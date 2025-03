Israel und HIsbollah greifen einander an

Tel Aviv: Im Nahen Osten wird wieder an mehreren Fronten gekämpft. Erstmals seit Monaten wurden aus dem Libanon Raketen auf Israel abgefeuert, woraufhin Israels Luftwaffe nach eigenen Angaben Dutzende Stellungen der Hisbollah-Miliz bombardierte. Auch eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete sei am frühen Morgen abgewehrt worden, bevor sie in israelisches Gebiet eindringen konnte, teilte das Militär mit. Am Abend war es in Israel laut örtlichen Medien zu den größten Massenprotesten gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu seit Wochen gekommen. Mehr als 100.000 Teilnehmer warfen demnach der Regierung vor, mit dem Wiederaufflammen der Kämpfe in Gaza die Befreiung der Geiseln zu gefährden.

