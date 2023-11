Israel und Hamas zeigen sich offen für Verlängerung der Feuerpause

Tel Aviv: Im Gaza-Krieg deutet sich eine Verlängerung der bis morgen Früh befristeten Feuerpause an. Israels Regierungschef Netanjahu signalisierte am Abend grundsätzlich Bereitschaft dazu. Er verwies nach einem Gespräch mit US-Präsident Biden auf das Abkommen, wonach die Hamas für jeden weiteren Tag Waffenruhe zehn Geiseln an das Internationale Rote Kreuz übergeben muss. Und auch die Hamas strebt nach eigener Darstellung eine Verlängerung an, um im Austausch weitere palästinensische Häftlinge aus Israel zu bekommen. Auch heute sollen Geiseln freikommen. Israel hat eine Liste mit ihren Namen erhalten, wie das Büro von Netanjahu am frühen Morgen mitteilte. Bundestagspräsidentin Bas zeigt sich derweil besorgt über einen mangelnden Rückhalt für Israel in der deutschen Bevölkerung. Bei einem Besuch in Jerusalem sagte sie, Deutschland habe wegen des Holocausts eine historische Verantwortung für das Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 09:00 Uhr