Israel und Hamas wollen Abkommen fortsetzen

Gaza: Im Streit über die Fortsetzung ihres gemeinsamen Abkommens haben sich Israel und die Hamas geeinigt. Wie Vertreter beider Seiten in der Nacht erklärten, sollen die Leichen von vier weiteren Geiseln an Israel übergeben werden. Im Gegenzug will Israel nun doch wie geplant hunderte palästinensische Gefangene freilassen. Israelischen Medienberichten zufolge könnte der Austausch schon heute stattfinden. Demnach will die Hamas die israelischen Leichen ohne öffentliche Zeremonie übergeben. Israel hatte am vergangenen Wochenende die Freilassung der Häftlinge ausgesetzt und verlangt, dass die Hamas mit den demütigenden Zeremonien aufhört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2025 01:00 Uhr