Israel und Hamas verlängern Feuerpause

Tel Aviv: Wenige Minuten vor Ablauf der Frist haben Israel und die islamistische Hamas die Feuerpause verlängert. Wie das israelische Militär mitteilte, sollen vorerst für einen weiteren Tag die Waffen ruhen. Gestern Abend hatte die Terrororganisation 16 weitere Geiseln freigelassen, darunter auch drei Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Im Austausch ließ Israel 30 weitere palästinensische Häftlinge frei. Unterdessen haben am Morgen mutmaßlich palästinensische Attentäter an einer Bushaltestelle in Ost-Jerusalem das Feuer auf Menschen eröffnet. Einem israelischen Rettungsdienst zufolge ist dabei eine junge Frau getötet worden, das hat die Polizei bisher nicht bestätigt. Ihr zufolge wurden mehrere Menschen verletzt. Zwei Attentäter seien erschossen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 08:00 Uhr