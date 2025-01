Israel und Hamas einigen sich wohl auf Gaza-Abkommen

Doha: Israel und die islamistische Hamas haben wohl eine Einigung im Gaza-Krieg erzielt. Nach Berichten mehrerer israelischer Medien wurden eine zunächst sechswöchige Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge vereinbart. Die israelische Regierung hat das aber zunächst dementiert. Noch sei keine Vereinbarung erreicht, letzte Details müssten noch geklärt werden, teilte das Büro von Ministerpräsident Netanjahu mit. Der künftige US-Präsident Trump bestätigte den Geisel-Deal hingegen. In sozialen Medien schrieb er, die Menschen würden bald freigelassen. Laut Verhandlungskreisen sollen das zunächst Frauen, Kinder, Männer über 50 und Verwundete sein. UN-Generalsekretär Guterres bezeichnete den erwarteten Waffenstillstand als ermutigend. Ein Abkommen könne zu einem vorsichtigen Optimismus für 2025 beitragen, sagte er in New York. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP versammelten sich im Gazastreifen Tausende Menschen auf der Straße, um die Einigung zu feiern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 19:00 Uhr