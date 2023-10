Israel und Hamas beschuldigen sich nach Krankenhaus-Angriff im Gaza-Streifen gegenseitig

Gaza: Nach dem Raketenangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen machen sich die Kriegsparteien gegenseitig verantwortlich. Die Hamas beschuldigte Israel für die Bombardierung verantwortlich zu sein. Die israelische Armee wiederum erklärte, es handle sich um eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad und kündigte Beweise an. Ein Militärsprecher verwies auf ein abgehörtes Gespräch, in dem die Kämpfer einen Fehlschuss zugegeben hätten. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza sprach von mehreren hundert getöteten und verletzten Menschen durch den Raketeneinschlag. Die israelische Armee bezweifelt das. Drohnen-Aufnahmen zeigten eine Art Treffer auf dem Parkplatz, sagte ein Armee-Sprecher. Palästinenser-Präsident Abbas rief eine dreitägige Staatstrauer aus und sagte ein geplantes Treffen mit US-Präsident Biden ab. Dieser besucht heute Israel. Anschließend wollte Biden ursprünglich nach Jordanien reisen, um mit Abbas sowie Ägyptens Staatschef al-Sisi und Jordaniens König Abdullah II. zusammenzukommen. Jordanien sagte das Treffen jedoch kurzfristig ab.

