Israel und der Iran greifen sich in der Nacht weiter gegenseitig an

Tel Aviv: Israel und der Iran haben sich in der Nacht weiter gegenseitig angegriffen. Von iranischer Seite aus kamen drei Wellen von Luftangriffen, die bisher letzte am frühen Morgen. In Tel Aviv und Jerusalem gab es kurz vor Tagesanbruch erneut Luftschutzalarm. Nach israelischen Angaben sind die meisten Geschosse in der Nacht abgefangen worden. Medienberichten zufolge ist eine Rakete allerdings in Tel Aviv eingeschlagen, auch aus Jerusalem wurde eine Explosion gemeldet. Eine Frau wurde demnach bei den Angriffen getötet, mehrere Menschen verletzt. Umgekehrt hat auch Israel wieder Luftangriffe auf den Iran geflogen. Medien berichten von Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Bei den israelischen Angriffen sind nach iranischen Angaben seit Beginn mindestens 78 Menschen getötet und mehr als 320 verletzt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 06:00 Uhr