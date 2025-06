Israel und der Iran attackieren sich weiter

Teheran: Der Krieg zwischen Israel und dem Iran geht unvermindert weiter. Israel hat erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen. Unmittelbar davor hatte der Iran innerhalb von weniger als einer Stunde in zwei Wellen Tel Aviv attackiert. Berichte über Opfer der jüngsten gegenseitigen Angriffe gibt es noch nicht. In der Nacht hatte US-Präsident Trump mit dem nationalen Sicherheitsrat über das weitere Vorgehen beraten. Ob die USA sich aktiv an dem Krieg zwischen Israel und dem Iran beteiligen, ist derzeit aber noch völlig offen. Medienberichten zufolge schickt Washington jedoch einen weiteren Flugzeugträger in den Nahen Osten. Auch Dutzende Tankflugzeuge sollen nach Europa verlegt worden sein, um diese im Zweifel rasch einsetzen zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2025 07:00 Uhr