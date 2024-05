Israel übernimmt Kontrolle am Grenzübergang bei Rafah

Rafah: Das israelische Militär rückt weiter im Gazastreifen vor. Nach eigenen Angaben hat Israel mittlerweile den Grenzübergang im Süden in Richtung Ägypten unter Kontrolle. Auf Videoaufnahmen der Armee war zu sehen, wie Panzer in den Grenzbereich von Rafah einrollten. Damit wächst die Sorge vor einer Militäroffensive. Gleichzeitig ist nach monatelangen Verhandlungen zum ersten Mal wieder Bewegung in die Gespräche über eine Waffenruhe gekommen. Israel kündigte an, eine hochrangige Delegation zu den kommenden Verhandlungen um ein Geiselabkommen nach Ägypten zu senden. Der letzte Entwurf von Ägypten und Katar sei allerdings weit davon entfernt gewesen, Israels Kernforderungen zu erfüllen, heißt es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 11:00 Uhr