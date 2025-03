Israel stoppt Stromversorgung des Gazastreifens

Gaza: Israel hat nach eigenen Angaben die Stromlieferungen in den Gazastreifen gestoppt. Der israelische Energieminister Cohen teilte mit, er habe eine entsprechende Anordnung unterzeichnet. Die Folgen sind derzeit noch nicht abzusehen. Allerdings werden etwa die Entsalzungsanlagen für die Trinkwasserversorgung im Gazastreifen mit Strom betrieben. Vor einer Woche hatte Israel bereits alle Warenlieferungen für die mehr als zwei Millionen Menschen in dem blockierten Küstengebiet eingestellt. Der Gazastreifen wurde durch den Krieg weitgehend verwüstet; die Stromversorgung erfolgt zum Teil über Generatoren und Solarzellen. Israel will mit dem Vorgehen Druck auf die islamistische Terrororganisation Hamas ausüben, die noch viele Geiseln festhält.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 19:00 Uhr