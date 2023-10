Israel stockt Truppen im Gazastreifen auf

Tel Aviv: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben über Nacht ihre Truppen im Gazastreifen verstärkt. Armeesprecher Hagari erklärte, die Einsätze am Boden und der Umfang der Streitkräfte würden schrittweise ausgeweitet. Gestern hatte Israel im Kampf gegen die militant-islamistische Hamas eine neue Phase ausgerufen. Die Armee rief die Zivilbevölkerung im Gazastreifen deshalb erneut auf, in den Süden zu flüchten. Dort sollen inzwischen allerdings tausende Menschen in Lagerhäuser und Verteilungszentren eingebrochen sein. Wie das UN-Hilfswerk für die Palästinenser erklärte, hätten sie unter anderem Weizenmehl und Hygieneartikel erbeutet. Der Direktor des Hilfswerks zeigte sich besorgt. Dies zeige, dass nach drei Wochen Krieg und Belagerung die zivile Ordnung zusammenzubrechen drohe. Allein im Schifa-Krankenhaus, der größten Klinik in Gaza, suchen Medienberichten zufolge derzeit mehr als 60.000 Menschen Schutz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 12:00 Uhr