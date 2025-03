Israel stimmt US-Plan zur Verlängerung der Waffenruhe in Gaza zu

Jerusalem: Israel hat nach eigenen Angaben einem US-Vorschlag für eine Verlängerung der Gaza-Waffenruhe zugestimmt. Das teilte das Büro von Premier Netanjahu nach nächtlichen Sicherheitsberatungen mit: Im Gegenzug für die Freilassung von Geiseln durch die islamistische Hamas werde die Feuerpause für die Zeit des muslimischen Fastenmonats Ramadan und des jüdischen Pessach-Festes verlängert. Dabei gehe es um die Hälfte der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln - lebende und tote. Die Hamas hat den Vorschlag nach israelischen Angaben bislang nicht akzeptiert. Der Ramadan hat am Freitagabend begonnen und endet am 29. März, das Pessach-Fest dauert vom 12. bis zum 20. April. Die erste Phase der dreistufigen Waffenruhe-Vereinbarung war am gestrigen Samstag ausgelaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 06:00 Uhr