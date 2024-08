Israel stimmt laut UN Feuerpausen für Polio-Impfkampagne zu

New York: Israel hat nach Angaben der Vereinten Nationen Feuerpausen im Gazastreifen für eine Impfkampagne gegen Kinderlähmung zugestimmt. Drei Tage lang sollen in verschiedenen Teilen des Gazastreifens die Waffen schweigen, damit Kinder dort gegen Polio geimpft werden können. Beginnen sollen die Impfungen demnach am Sonntag. Die Vereinten Nationen wollen rund 640.000 Kinder impfen. Im Juli war das Polio-Virus nach palästinensischen und israelischen Angaben erstmals seit 25 Jahren in Abwasserproben in der Stadt Chan Junis sowie im Zentrum des Gazastreifens nachgewiesen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 23:00 Uhr