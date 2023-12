Israel stellt zweiten Hilfskorridor für Gaza-Streifen in Aussicht

Genf: Die Vereinten Nationen sehen eine wachsende Chance, dass schon bald mehr Hilfsgüter den Gazastreifen erreichen könnten. UN-Nothilfekoordinator Griffiths sagte, es gebe vielversprechende Anzeichen dafür, dass in absehbarer Zeit ein Grenzübergang zwischen Israel und dem Gazastreifen geöffnet wird. Könne man Güter über Israel liefern, so Griffiths, dann würde dies die Zugangsmöglichkeiten für humanitäre Hilfe grundlegend verändern. Bislang können Wasser, Lebensmittel und Medikamente nur von Ägypten aus über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen gelangen. Am Abend kamen laut Palästinensischem Roten Halbmond knapp 70 Lastwagen mit Hilfslieferungen so in das abgeriegelte Gebiet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 23:00 Uhr