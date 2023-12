Israel stellt zweiten Hilfskorridor für Gaza-Streifen in Aussicht

Genf: Die Vereinten Nationen sehen eine wachsende Chance, dass schon bald mehr Hilfsgüter den Gazastreifen erreichen könnten. UN-Nothilfekoordinator Griffiths sagte, es gebe vielversprechende Anzeichen dafür, dass in absehbarer Zeit ein Grenzübergang zwischen Israel und dem Gazastreifen geöffnet wird. Könne man Güter über Israel liefern, so Griffiths, dann würde dies die Zugangsmöglichkeiten für humanitäre Hilfe grundlegend verändern. Bislang können Wasser, Lebensmittel und Medikamente nur von Ägypten aus über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen gelangen. - Das israelische Militär hat auch heute wieder die palästinensische Stadt Chan Junis angegriffen. Ziel war nach israelischen Angaben ein Tunnel, von dem aus Extremisten Israel attackiert haben sollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2023 19:30 Uhr