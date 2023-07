Israel steht vor entscheidender Abstimmung über die umstrittene Justizreform

Meldungsarchiv - 24.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Jerusalem: In Israel stimmt das Parlament heute wohl über ein Kernelement der umstrittenen Justizreform der rechts-religiösen Regierung ab. Das Parlament tagt bereits seit gestern dazu. Von Regierungschef Netanjahu und den Oppositionsführern Lapid und Gantz forderte Präsident Herzog gestern Abend, im letzten Moment einen Kompromiss zu erreichen. Netanjahu hat nach einer Operation inzwischen die Klinik wieder verlassen. Am Abend demonstrierten sowohl Zehntausende Befürworter als auch Gegner der Justizreform in Tel Aviv und Jerusalem.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 06:00 Uhr