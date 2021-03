Israel steht erneut vor schwieriger Regierungsbildung

Söder fordert Reform der MPK und kündigt Pilotprojekte an

München: Ministerpräsident Söder will Konsequenzen aus dem Hin und Her um die sogenannte Osterruhe ziehen. Im einem "BR extra" sagte Söder am Abend, notwendig sei jetzt eine Änderung des Formats bei den künftigen Bund-Länder-Beratungen. Nach Söders Worten sollten Nachtsitzungen vermieden werden, damit offene Fragen unmittelbar und nicht erst in den folgenden Tagen geklärt werden. Wie schon zuvor in seiner Regierungserklärung entschuldigte sich Söder für die Irritationen und übernahm eine Mitschuld. Er verteidigte die geplanten Geschäfts- und Betriebsschließungen, kündigte zugleich jedoch Öffnungs-Pilotprojekte an: Nach den Osterferien will Bayern in acht stark von Corona betroffenen Städten und Landkreisen kontrollierte Öffnungen von Geschäften mit deutlich mehr Schnelltests ermöglichen. "Wir machen Tübingen plus", sagte Söder wörtlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2021 21:00 Uhr