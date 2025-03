Israel startet wieder Bodenoffensive im Gazastreifen

Dabei sei der sogenannte Netzarim-Korridor in Teilen wieder eingenommen worden, wie die Streitkräfte mitteilten. Dieser teilt den Gazastreifen in einen Nord- und einen Südteil. Verteidigungsminister Katz kündigte an, dass es bald auch wieder Evakuierungen aus Kampfzonen geben werde. Gestern hatte Israel die zweimonatige Waffenruhe mit einem großen Luftangriff beendet. Die Generalkonsulin Israels in München verteidigte im Bayerischen Rundfunk die erneuten Angriffe: Bei den Verhandlungen mit der Hamas habe es keinen Durchbruch gegeben. Parallel dazu habe die Hamas wieder Kapazitäten aufgebaut.

