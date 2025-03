Israel startet wieder Bodenoffensive im Gazastreifen

Tel Aviv: Israelische Bodentruppen sind wieder in den Gaza-Streifen einmarschiert. Dabei sei der sogenannte Netzarim-Korridor in Teilen wieder eingenommen worden, wie die Streitkräfte mitteilten. Dieser teilt den Gazastreifen in einen Nord- und einen Südteil. Verteidigungsminister Katz kündigte an, dass es bald auch wieder Evakuierungen aus Kampfzonen geben werde. Gestern hatte Israel die zweimonatige Waffenruhe mit einem großen Luftangriff beendet.

