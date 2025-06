Israel startet neue Offensive gegen den Iran

Tel Aviv: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere militärische Ziele im Westen des Iran angegriffen. Dabei sollen Standorte für die Lagerung und den Abschuss von Raketen getroffen worden sein. In der Nacht hatte der Iran wiederum Israel beschossen. Die israelische Luftabwehr konnte nach eigenen Angaben fast alle Raketen abfangen. Verletzt wurde niemand. Erklärtes Ziel Israels ist es, zu verhindern, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA ist die Urananreicherungsanlage in Natans durch den israelischen Beschuss inzwischen stark beschädigt, die Anlage in Fordow aber weitgehend unversehrt geblieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2025 09:00 Uhr