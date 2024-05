Israel soll Panzer bei Rafah zusammenziehen

Rafah: Israel soll Panzer in der Nähe bebauter Gebiete im Süden des Gaza-Streifens zusammenziehen. Die Hamas und eine weitere radikal-islamische Gruppe behaupten, ihre Kämpfer hätten israelische Truppen am Stadtrand von Rafah angegriffen. Aus der völlig überfüllten Stadt sind nach UN-Angaben mittlerweile 80.000 Menschen geflohen. US-Präsident Biden hat sich noch deutlicher als bisher von den israelischen Angriffsplänen distanziert. Israel werde von den USA keine Unterstützung erhalten, wenn es dicht besiedelte Bevölkerungszentren angreife. Die Lieferung von Bomben wurde bereits ausgesetzt. Vertreter der Rechtsaußen-Parteien in Israels Regierung warfen Biden daraufhin vor, er liebe die Hamas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2024 13:00 Uhr