Israel sieht Verantwortung für zivile Opfer im Gazastreifen bei der Hamas

Tel Aviv: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat Forderungen von westlichen Verbündeten, die palästinensiche Zivilbevölkerung müsse mehr geschützt werden, zurückgewiesen. Netanjahu wies erneut darauf hin, dass die Terrororganisation Hamas Menschen im Gazastreifen als Schutzschilde missbrauche. Die Verantwortung für Opfer unter Zivilisten liege bei der Hamas. Die Weltgesundheitsorganisation beklagte, im Gazastreifen werde im Schnitt alle zehn Minuten ein Kind getötet. Frankreichs Präsident Macron rief zu einer Waffenruhe im Gazastreifen auf. Die USA setzen sich für vorübergehende Feuerpausen ein, damit Hilfslieferungen möglich sind. Israels Armee hat den Bewohnern des stark umkämpften Gazastreifens indessen erneut zwei Fluchtkorridore in Aussicht gestellt. Die Zivilbevölkerung solle das Zeitfenster von vier Stunden dazu nutzen, um in den Süden des Küstenstreifens zu gelangen. So lange werde man die Kämpfe aussetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 12:00 Uhr