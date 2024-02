Israel setzt weiter auf militärischen Druck auf Hamas in Gaza

Tel Aviv: Während der Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg setzt die israelische Armee die Kämpfe gegen die islamistische Hamas fort. Das israelische Fernsehen zitiert Regierungsbeamte mit den Worten, der militärische Druck werde bis zum letzten Moment verstärkt, weil nur Verhandlungen unter Beschuss zu Ergebnissen führten. Derzeit bemühen sich Vermittler aus Katar, Ägypten und den Vereinigten Staaten in Paris weiter um eine Waffenruhe und eine Freilassung von Geiseln. Auch Außenministerin Baerbock rief Israel und die Hamas am Rande der UN-Vollversammlung in New York zu einer Feuerpause auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 10:00 Uhr