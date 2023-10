Israel setzt weiter auf begrenzte Bodeneinsätze im Gazastreifen

Tel Aviv: Die israelische Armee bereitet ihre Bodenoffensive weiter mit kleineren Vorstößen vor. Laut einem Sprecher sind in der Nacht einige Panzer in den Norden des Gazastreifens vorgerückt, um Hamas-Kämpfer zu töten, Waffenlager zu vernichten und Raketen-Abschuss-Basen zu zerstören. Danach hätten die Soldaten das Gebiet wieder verlassen. Israels Ministerpräsident Netanjahu betonte in einer Fernsehansprache, alle Hamas-Mitglieder seien dem Tode geweiht - über der Erde, unter der Erde, in Gaza und außerhalb von Gaza. Immer noch befinden sich dutzende israelische Geiseln in der Gewalt der Hamas. Sie werden in dem weitverzweigten Tunnelsystem vermutet. Auch wenn die Versorgungslage der Menschen im Gaza-Streifen jeden Tag schlechter wird, konnte sich der UN-Weltsicherheitsrat wiederholt nicht auf eine humanitäre Resolution einigen. Weder der US-Vorschlag für eine begrenzte Feuerpause, noch die russische Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand bekamen genug Ja-Stimmen.

