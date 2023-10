Israel setzt Vergeltungsschläge im Gazastreifen fort

Tel Aviv: Das israelische Militär hat in der Nacht seine Vergeltungsschläge für den Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas fortgesetzt. Laut Militär wurden mehr als 70 Ziele in Gaza-Stadt getroffen. Medien berichten von zahlreichen Toten. Auf israelischer Seite wird die Zahl der Menschen, die von der Hamas getötet wurden, mittlerweile mit mehr als 1.000 angegeben. Mindestens 3.000 weitere wurden laut Medienberichten verletzt. In einem Telefonat mit US-Präsident Biden sprach Israels Ministerpräsident Netanjahu von einer "Brutalität, wie es sie seit dem Holocaust nicht mehr gegeben habe." Hunderte seien massakriert, Familien in ihren Häusern ausgelöscht worden. US-Präsident Biden erklärte, Israel habe einen Moment des reinen, unverfälschten Bösen erlebt. Er sicherte dem Land erneut die volle Unterstützung der USA zu. Am Abend ist nach Militär-Angaben die erste US-Maschine mit Munition und Luftabwehrsystemen in Israel gelandet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 05:00 Uhr