Israel setzt Offensive fort und meldet Angriffe aus dem Libanon

Tel Aviv: Die israelischen Streitkräfte setzen ihre Offensive im Gazastreifen fort. Heftige Kämpfe werden vor allem aus den zwei größten Städten Gaza und Chan Junis gemeldet. Die Terrororganisation Hamas feuerte im Gegenzug erneut Raketen auf israelische Ortschaften ab. Im Grenzgebiet sowie dem Großraum Tel Aviv heulten mehrfach die Warnsirenen. Auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist es zu Auseinandersetzungen gekommen. Nach dem Abschuss mehrerer Raketen griff die israelische Armee nach eigenen Angaben Ziele im Libanon an. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen warnt unterdessen vor einer weiteren Ausbreitung von Krankheiten in überfüllten Lagern und Notunterkünften im Süden des Gazastreifens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 14:00 Uhr