Israel setzt Kampf gegen Hamas nach UN-Resolution fort

Jerusalem: Unmittelbar nach der Verabschiedung einer UN-Resolution zum Krieg im Gazastreifen hat Israel seine Position noch einmal bekräftigt. Außenminister Cohen erklärte, sein Land werde den Kampf gegen die Hamas so lange fortsetzen, bis diese eliminiert sei und die noch festgehaltenen Geiseln frei seien. Zugleich wies Cohen darauf hin, dass es auch weiterhin alle humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen aus Sicherheitsgründen kontrollieren werden. Der Weltsicherheitsrat hatte sich nach tagelangem Ringen auf einen Kompromiss verständigt, wonach die humanitäre Hilfe für die etwa zwei Millionen Menschen in Gaza verstärkt werden soll. Da auf Druck der USA die Forderung nach einem Waffenstillstand aus dem Papier gestrichen wurde, reagierten viele Länder enttäuscht auf die Resolution.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 10:00 Uhr