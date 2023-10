Israel setzt erste Bodentruppen im Gaza-Streifen ein

Jerusalem: Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge vereinzelt Ziele im Gazastreifen mit Bodentruppen angegriffen. Wie ein Armeesprecher erklärte, führte die israelische Infanterie unterstützt von Panzern "örtlich begrenzte Angriffe" durch. Dabei seien auch die Leichen einiger vermisster Landsleute gefunden worden. Nach UN-Schätzungen sind im Gazastreifen schon zehntausende Menschen vom Norden in den Süden geflohen. UN-Generalsekretär Guterres bezeichnete diese Flucht im Kurznachrichtendienst X als extrem gefährlich. Mehr als eine Million Menschen durch ein dicht besiedeltes Kriegsgebiet zu bringen, sei in einigen Fällen einfach nicht möglich. Für die noch in Israel verbliebenen Deutschen wird die Ausreise von heute an komplizierter. Die Lufthansa hat ihre Sonderflüge wegen der ungewissen Sicherheitslage in Tel Aviv zunächst gestoppt. Das Auswärtige Amt verweist nun auf zwei Flüge mit dem Ferienflieger Condor, die morgen im jordanischen Akaba starten. Die Stadt liegt allerdings mehrere Autostunden von Tel Aviv entfernt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2023 06:00 Uhr