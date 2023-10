Israel setzt auf sichere Evakuierung des nördlichen Gaza-Streifens

Tel Aviv: Israels Armee will die geforderte Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Norden des Gaza-Streifens so sicher wie möglich gestalten. Ein Militärsprecher kündigte an, die Attacken auf das Gebiet entsprechend zu kontrolllieren. Gleichzeitig betonte er, dass es sich um eine Kriegszone handele. Zudem werde man alles unternehmen, um sensible Orte wie Krankenhäuser bei Luftangriffen nicht zu treffen. Die Vereinten Nationen sind strikt gegen den Aufruf Israels, über eine Million Menschen aus dem nördlichen in den südlichen Teil des Gazastreifens zu evakuieren. Das hätte verheerende humanitäre Folgen, heißt es von den UN. Die islamistische Terrororganisation Hamas meldete unterdessen, dass 13 Geiseln durch israelische Luftangriffe getötet worden seien. Darunter sollen auch ausländische Staatsangehörige sein. Unabhängig zu überprüfen sind die Angaben aber nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.10.2023 12:45 Uhr