Israel setzt Attacken gegen Hamas fort

Tel Aviv: Israel hat seine Attacken gegen die Hamas im Gaza-Streifen in der Nacht fortgesetzt. Wie ein Armeesprecher sagte, sei eine große Anzahl von Zielen getroffen worden. Es sei ein gutes Zeichen, dass in den vergangenen 24 Stunden von Gaza aus weniger Raketen nach Israel abgefeuert wurden. Die neue israelische Notstandsregierung hatte am Abend ein hartes Vorgehen gegen die Terrororganisation angekündigt. Ministerpräsident Netanjahu versicherte, dass Israel die Hamas vollständig zerstören werde. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind im Gaza-Streifen fast 340.000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden. Generalsekretär Guterres forderte schnelle Hilfe für die Bevölkerung in dem abgeriegelten Gebiet. Die US-Regierung führt zur Zeit mit Israel und Ägypten Gespräche darüber, einen Grenzübergang zu öffnen, damit Zivilisten ausreisen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 08:00 Uhr